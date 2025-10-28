Spalletti-Juve, ma a marzo disse: "Napoli? Mia ultima esperienza in Italia"

Era il 10 marzo quando Luciano Spalletti, in diretta tv da Fabio Fazio, annunciò: "Non sarei andato ad allenare più nessun altra squadra, per chi ha indossato questa maglia al Maradona diventa difficile tornare da avversario". Pochi mesi dopo, Spalletti è pronto a firmare con la Juventus dopo l'esonero di Tudor.

Ecco le sue parole da Fazio: "La sconfitta è tale solo se ti insegna qualcosa ed è quello che hanno fatto vedere i calciatori in Nations League, è servita molto per fare poi delle prestazioni all'altezza. Ho comprato un divano-letto per dormire a Castel Volturno, il centro sportivo è lontano dalla città e spesso c’era la fila che ti faceva perdere tempo, io invece dovevo dedicarmi al massimo sul Napoli. Maradona vigilava sopra di noi, sentirlo vicino a noi ci dava forza. Non sarei andato ad allenare più nessun altra squadra, per chi ha indossato questa maglia al Maradona diventa difficile tornare da avversario".