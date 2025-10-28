Caressa: "Conte alla Mourinho, ricordate cosa pensava dello spogliatoio?"

Il giornalista e telecronista Fabio Caressa sul suo canale Youtube ha commentato la vittoria del Napoli sull'Inter: "Si è fatto male De Bruyne, sicuramente sarà un problema perché è un grande giocatore, e costringerà Conte a tornare al 4-3-3. Vediamo se questo ritorno alle origini farà ritrovare anche un po' di compattezza al Napoli. Conte è andato bello dritto nelle dichiarazioni dei post-partita. Veniva da una sconfitta per 6-2 e alla Mourinho ha voluto stimolare l'ambiente.

Psicologicamente ora Conta si trova di fronte a due necessità: tenere altissimo l'attenzione all'interno della squadra per non rischiare di avere blocchi e cali di concentrazione. Anche Mourinho aveva una convinzione: i giocatori rendono di più se lo spogliatoio è chiuso e vede nemici all'esterno. Credo che Conte stia lavorando a questa soluzione. Ma per farlo deve anche dire cose contraddittorie, ma lui sa come utilizzare la comunicazione. Con la testa vuole arrivare al cuore dei ragazzi".