L'ex Marino: "Da un mese dico che De Bruyne era il problema del Napoli"

Pierpaolo Marino è intervenuto nella trasmissione Il Bello del Calcio sul canale Televomero: “In premessa ho detto che quella di sabato era una partita bivio per il progetto Napoli. Dopo le sconfitte di Torino ed Eindhoven dove ho visto il più brutto Napoli del decennio, c’era l’intero progetto in discussione, le stesse capacità di Conte. L’Inter per me ha il miglior attacco d’Europa e questo risultato e la maniera in cui è venuta, io vado dicendo da un mese che De Bruyne era un problema per il Napoli, gli azzurri hanno dimostrato il proprio valore e la dinamica ha dimostrato che il Napoli può vincere il campionato anche senza De Bruyne, un giocatore indiscutibile ma che in questo Napoli non incideva.

L’infortunio di De Bruyne - per cui mi dispiace - aggiusta un poco le dinamiche per Conte. Il rigore non c’era, ma non ha indirizzato la partita, per me l’avrebbe vinta ugualmente. Neres nuovo Mertens? Mertens lo faceva in maniera impareggiabile ma Neres all’occasione può fare molto bene il falso nueve ed è stato uno dei motivi trainanti della vittoria del Napoli. Il Napoli ha Hojlund e David meriterebbe un impiego maggiore sull’ala dove ha dei colpi alla Lavezzi, a me piace molto”.