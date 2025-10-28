Gazzetta - Il Napoli ripensa a Pellegrini, ma spunta anche un altro nome

Il Napoli ripensa a Lorenzo Pellegrini dopo il ko di De Bruyne e Anguissa che presto sarà out per la Coppa d'Africa. Il centrocampista della Roma, in uscita già in estate e vicino al Napoli a gennaio, torna nel mirino come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

"Un giocatore in prestito alla Billing - di fisico e in arrivo da un top campionato come la Premier - potrebbe essere una soluzione per gennaio. O qualche occasione, tipo Lorenzo Pellegrini in uscita dalla Roma, che piace da tempo. A meno che non si decida di Investire ancora e dare l'assalto a Kobbie Mainoo, 20enne talento dello United. II Napoli ci ha provato a fine agosto, nel bel mezzo dell'affare Hojlund. E ci riproverà", si legge.