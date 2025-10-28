Del Genio ironico: “Complimenti Marotta, ora è sensibile e vuole salvare il calcio“

Nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì' su Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato del rigore su Di Lorenzo in Napoli-Inter, soffermandosi sulle dichiarazioni del post-partita del presidente nerazzurro Beppe Marotta: "Se ne è parlato fin troppo. Perché? Perché non abbiamo avuto la capacità e la sensibilità, colpa nostra, mia colpa, invece di fare i complimenti a Marotta. Perché Marotta che cosa fa a fine partita? Va a parlare e dice una cosa, avete sentito la sua premessa? Dice una cosa per il bene del calcio, mica protomo sua e per l'Inter, per carità, lungi da me fare questo cattivo pensiero.

Dice una cosa per il bene del calcio e tutti quanti gli vanno dietro, perché dicono: 'Ah il profeta Marotta ha detto una cosa per il bene del calcio'. Marotta ha detto: 'Parlo per dare un contributo al miglioramento del nostro mondo arbitrale'. Quindi Marotta è molto migliorato, io gli faccio i complimenti, perché Marotta era uno che quando si spense il VAR un intero girone di ritorno e la Juventus vinse uno scudetto a danno del Napoli, non aveva questa sensibilità. Ora, evidentemente, nella sua crescita professionale, da direttore a presidente, è diventato così sensibile. Vuole salvare il calcio, grazie Marotta! Seguiamo come fanno molti colleghi e opinionisti Marotta. E complimenti a Marotta".