Infortunio Lukaku: arriva la notizia che fa sorridere Conte

Nei giorni del ko di De Bruyne con i tempi di recupero che sono lunghi, arrivano buone notizie da un altro belga. Romelu Lukaku, infatti, sta per tornare a Napoli. Ci vorrà ancora del tempo per il suo ritorno in campo ma intanto l'ex Inter è pronto a rientrare accanto alla squadra. Ne scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola

"Nel fine settimana, tra l’altro, è atteso a Napoli anche Lukaku, di ritorno dal Belgio dopo il periodo trascorso tra Anversa e Bruxelles secondo i piani della sua tabella di riabilitazione. Se il programma di rientro sarà rispettato, Big Rom potrebbe assistere alla partita contro il Como in tribuna".