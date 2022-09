Spalletti: "Kim come KK? Viene come lui, ha la forza e la determinazione dei grandi profili"

"Ha ancora da trovare delle vie d'uscita, delle linee di passaggio in costruzione".

© foto di www.imagephotoagency.it

Kim può ripercorrere quello fatto da Koulibaly al Napoli? Il tecnico azzurro Luciano Spalletti ha risposto a questa domanda nel corso dell'intervista post-partita a Dazn, dopo il successo dell'Olimpico contro la Lazio: "Questo viene come lui, veramente. Oltre ad essere bravo ragazzo e tutto, ha quella forza e quella determinazione dei grandi profili. Ha ancora da trovare delle vie d'uscita, delle linee di passaggio in costruzione. Che può trovare perché finora è stato abituato a fare la guerra in fase difensiva, ma ha la velocità e la tecnica anche per andare a giocare e fare superiorità numerica".