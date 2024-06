Spalletti, l’amico: “Caso Di Lorenzo? Metterà una buona parola per la sua permanenza"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Carmine Esposito, allenatore e amico di Luciano Spalletti

© foto di www.imagephotoagency.it

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Carmine Esposito, allenatore e amico di Luciano Spalletti: “Spalletti consiglierà a Di Lorenzo di restare al Napoli? Sicuramente… Giovanni è il capitano del Napoli e una mezza stagione sbagliata non può compromettere tutto. Luciano ha il Napoli tatuato sulla pelle e metterà una buona parola per la sua permanenza in azzurro. Con Conte, Di Lorenzo può aprire un nuovo ciclo col Napoli”.