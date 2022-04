Spalletti, l'ex agente: “E' molto bravo ad attirare su di sé pressioni e aspettative per liberare i ragazzi"

"Non è una questione di gestione, ma è come sei abituato a gestire la squadra, come la fai giocare, divertire, se tieni lontana la pressione".

Giulio Dini, avvocato ed ex agente di Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di Tmw. Qual è il suo punto di vista sulla lotta scudetto?

"Vedo bene il Napoli che le trasferte le affronta sempre nel modo giusto ed ha lo spirito corretto. Delle tre squadre, a livello nazionale, è quella su cui si è creata meno aspettativa e può essere un vantaggio". Spalletti lo ritiene l'allenatore tra i tre in testa che potrebbe metterci qualcosa in più e che può gestire anche meglio i momenti difficili?

"Non è una questione di gestione, ma è come sei abituato a gestire la squadra, come la fai giocare, divertire, se tieni lontana la pressione. Lui è molto bravo a proteggere la squadra sotto questo punto di vista, ad attirare magari su di sé le pressioni e le aspettative per lasciare liberi i ragazzi. Questo è un vantaggio sicuramente". Per Spalletti sarebbe il coronamento di una carriera?

"Quando si dice coronamento si pensa ad una carriera prossima alla fine, ma sarebbe un grandissimo successo. E' arrivato in un club dove la rosa aveva tanta qualità, Spalletti ha una qualità infinita ed una capacità di sviluppare ancora di più le potenzialità della squadra e sarebbe il coronamento di questo".