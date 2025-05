Spalletti: "La fedeltà è il mio guaio e la mia virtù. Nulla mi scivola addosso"

"Il paradiso esiste, ma quanta fatica" è il titolo del libro di Luciano Spalletti, ex allenatore del Napoli, oggi ct dell'Italia. Sui social il tecnico campione d'Italia nel 2023 ha detto: "Ho scritto questo libero per raccontarmi come mai mi è capitato di fare. Soprattutto a me stesso. Avevo la necessità di rimetterla tutta insieme la mia storia vissuta. Dentro ci troverete di tutto, dalle mie radici alle vicende con Roma, Inter, allo scudetto col Napoli fino alla Nazionale. Ho lasciato una parte di me in tutte le piazze in cui ho allenato. Chi mi conosce bene lo sa. Sa di cosa è capace la mia fedeltà. Il mio guaio ma anche forse la mia virtù. Nulla mi scivola addosso, tutto mi consuma, le vittorie più delle sconfitte".

Ieri era uscita una piccola anticipazione del libro che aveva fatto tanto discutere. Quella in cui Spalletti parlava del suo rapporto con De Laurentiis.