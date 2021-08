Spalletti: "La maglia del Napoli è una sola e quando la indossi devi dare tutto per vincere"

Intervenuto ai microfoni di Canale 8 dopo la vittoria in amichevole contro il Pescara, mister Luciano Spalletti ha parlato anche della prima giornata di campionato che vedrà il suo Napoli affronterà la neo-promossa Venezia il 22 agosto: "Prima parlavo coi ragazzi, anzi i miei professionisti, e sanno benissimo che quando si veste la maglia del Napoli bisogna mettere dentro quelle cose che ci vogliono contro qualsiasi avversario. Non abbiamo una maglia per le squadre meno forti e una per le squadre più forti. La maglia del Napoli è una sola. Ogni volta che la indossi bisogna mettere dentro tutti gli ingredienti necessari a vincere le partite", le dichiarazioni del tecnico azzurro.