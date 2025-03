Spalletti: "Napoli? Ultima mia esperienza in Italia, non avrei mai potuto allenare un altro club"

Luciano Spalletti, ct della Nazionale italiana, è stato ospite di Fabio Fazio al programma "Che tempo che fa: "Sogno nel cassetto? Una partita a carte, magari su un aereo, con il Presidente della Repubblica e quel 'soprammobile' lì... Imparerei anche a fumare la pipa".

Spalletti è poi tornato sulla delusione dell'ultimo Europeo e sul Napoli: "La sconfitta è tale solo se ti insegna qualcosa ed è quello che hanno fatto vedere i calciatori in Nations League, è servita molto per fare poi delle prestazioni all'altezza. Ho comprato un divanoletto per dormire a Castel Volturno, il centro sportivo è lontano dalla città e spesso c’era la fila che ti faceva perdere tempo, io invece dovevo dedicarmi al massimo sul Napoli. Maradona vigilava sopra di noi, sentirlo vicino a noi ci dava forza. Non sarei andato ad allenare più nessun altra squadra, per chi ha indossato questa maglia al Maradona diventa difficile tornare da avversario.

Chi lo vince? Non me lo far dire, io non lo so. Non posso fare nomi".