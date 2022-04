Spalletti: “Osimhen sta bene, ci sarà. Importante per noi, ma non averlo a Bergamo..."

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Fiorentina, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato anche delle condizioni fisiche di Victor Osimhen

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Fiorentina, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato anche delle condizioni fisiche di Victor Osimhen: "Sta bene, ad inizio settimana c'è stato questo risentimento in una partitella e abbiamo preferito farlo staccare per precauzione. Ci sarà, ha fatto gli ultimi allenamenti andando forte e non sentendo niente. Averlo è importante, ma non averlo ci ha aiutato a capire la qualità dei giocatori con cui abbiamo a che fare, ci ha confermato quanto è forte Mertens, Petagna quando ha giocato, Zanoli che non aveva mai giocato e fa il Di Lorenzo, Lozano e Elmas che entrano dopo e mettono al sicuro il risultato con forza e velocità, Osimhen è importantissimo, non lo spingete troppo... non soffiate sempre, deve stare in un gioco corale e di squadra".