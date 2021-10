Spalletti: "Ospina o Meret? Sono fortissimi, è sempre il campo a darmi le indicazioni"

Ha chiare le gerarchie tra i pali tra Meret e Ospina? E' una delle domande poste in conferenza stampa all'allenatore del Napoli Luciano Spalletti, alla vigilia della gara contro la Fiorentina: "Sono due portieri forti. Quando ci sono due calciatori forti, a uno gli si fa posto nella postazione vicina. In questo caso non si può fare perché due portieri non si possono far giocare. Si rischia di andare a penalizzare quello che non viene scelto. Ci saranno dei momenti in cui la condizione può salire o calare e prendo in considerazione l'eventuale novità. Sennò è sempre il campo, quello che loro fanno a darmi le indicazioni, mettendoci anche qualche punto di vista. Sono due portieri fortissimi".