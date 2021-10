Spalletti parla chiaro: "Se non vinciamo col Legia, sarà difficile rimanere in Europa League"

"Questa gara è decisiva. Sono convinto che se non riusciremo a vincerla diventerà difficilissimo rimanere in questa competizione". Parole di Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Legia Varsavia: "Porteremo in questa gara tutte le attenzioni e le motivazioni possibili. Può esserci anche un rafforzamento a quella mentalità di squadra tosta che dà continuità ai risultati. La cosa più importante è che abbiamo una rosa che ce lo consente, un numero di calciatori che sono di livello".