Spalletti, parla la madre: "Non voglio incontrare il tifoso che mi ha offesa"

Dopo i fatti incresciosi del Franchi, la Nazione riporta anche un'intervista a Ilva, signora di 86 anni madre di Luciano Spallett

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo i fatti incresciosi del Franchi, la Nazione riporta anche un'intervista a Ilva, signora di 86 anni madre di Luciano Spalletti e soggetta a diversi insulti da parte dei tifosi.

La donna ha denunciato il gesto, puntando il dito soprattutto sul pessimo esempio dato ai bambini con questo comportamento e, alla domanda sulla possibilità di incontrare il tifoso che l'ha offesa ha risposto: "No, non vorrei incontrare proprio nessuno", precisando poi di non avercela coi tifosi della Fiorentina e di rifuggire al tentativo di generalizzazione per etichettare in maniera sbagliata i supporters viola: "Purtroppo, negli stadi come fuori, ci sono persone buone e poi ci sono i maleducati».