Spalletti perde le staffe fuorionda: “Parlano ancora di come ho gestito Totti e Icardi…”

Luciano Spalletti perde la pazienza nel post-partita di Eintracht Francoforte-Napoli. Il tecnico azzurro, mentre aspettava di intervenire ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria nell’andata degli ottavi di Champions è rimasto coinvolto in un fuorionda: “Mi fanno arrabbiare? Mi parlano ancora di Totti e di Icardi. In televisione stanno parlando un’altra volta di come li ho gestiti, poi ora ad uno gli telefono per bene e gli faccio vedere come li ho gestiti”.