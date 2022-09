Spalletti ricorda il ko con lo Spezia: “Anche se domini a loro può bastare un solo tiro..."

"Siamo ambiziosi e bisogna andare oltre l'opportunismo di una gara con i riflettori".

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Napoli-Spezia, il tecnico azzurro Luciano Spalletti è tornato sulla sconfitta contro i liguri al Maradona dello scorso anno: "Io non lo so cosa organizzerà Gotti, ma dobbiamo sapere che quello che è successo l'anno scorso è una cosa che può ricapitare se non siamo perfetti. Tu hai in pugno la partita, ma basta un'occasione e quindi non bisogna dargli neanche un'occasione, bisogna essere perfetti. Sono 3 punti altrettanto fondamentali, come quando giochiamo con squadra di blasone. Siamo ambiziosi e bisogna andare oltre l'opportunismo di una gara con i riflettori".