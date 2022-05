Spalletti rivendica: "Quest'anno il Maradona è tornato il solito, deve essere sempre così"

L'llenatore del Napoli ha rivendicato il suo operato anche in merito al rapporto con il tifosi nella sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rivendicato il suo operato anche in merito al rapporto con il tifosi nella sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: "Il pubblico ha risposto in maniera eccezionale, quest'anno il Maradona è tornato il solito. Dovrebbe essere sempre così perché questa città ha la passione per il calcio e per i calciatori del Napoli. E' stata una bella festa, ma deve accadere tutto l'anno".