Spalletti sbotta: "Zielinski lo avete massacrato, io penso che possa diventare un top player"

Nel corso della conferenza stampa dopo la vittoria contro lo Spezia, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti si è soffermato su Elmas e Zielinski: "È difficile non tenere in considerazione la qualità di Zielinski, lo scorso anno ha fatto delle partite sotto livello. Lo avete massacrato lo scorso anno, io penso che lui possa diventare un top player, ma lo decide lui. Quest'anno sta facendo prestazioni di qualità, Elmas è uno che gli pesa il fatto di giocare sempre part-time. Lui è più trequartista di Zielinski, forse gli pesa il fatto di giocare con meno continuità. Quando troverà l'equilibrio professionale farà grandi cose, son giocatori che noi abbiamo e ci possono dare lo sbocco per vincere contro lo Spezia".