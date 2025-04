Spalletti: “Sempre al fianco di ADL, ma solo nella storia che ci lega al Napoli. Fuori siamo diversi”

Luciano Spalletti, ct della Nazionale italiana ed ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione di un evento al Palacongressi di Rimini: “Ho finito di scrivere il mio libro, 'Il paradiso esiste ma quanta fatica', e ci sono vari capitoli. Uno è dedicato a De Laurentiis, si intitola ‘Il Sultano e il Contadino’: abbiamo passato insieme dei momenti bellissimi, indimenticabili, che rimarranno per sempre nella nostra storia. E io sarò sempre al suo fianco in questa storia qui, ma fuori da questa storia no. Fuori da quella storia siamo due persone diverse e rimarremo sempre diverse.

L’avventura di Napoli? Lì una roba incredibile, incredibile perché poi vi racconto quando i tifosi iniziarono a mettere questi nastri e ad addobbare la città, a me veniva un po’ di tensione perché pensavo: e se poi non riesco ad arrivare in fondo e vincere, cosa racconto loro? Io ogni tanto tiravo giù il finestrino della mia famosa Panda e mi mettevo a urlare: ‘E’ presto!’, come mi riconoscevano mi fermavano e mi tenevano lì due ore e non c’era verso di liberarsi da questi abbracci e da questo amore”.