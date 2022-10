Spalletti senza paura: "Olimpico pieno e Roma forte, ma faremo la nostra gara senza snaturarci”

Intervenuto in conferenza stampa, mister Luciano Spalletti ha presentato così la sfida al vertice con la Roma di Mourinho

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa, mister Luciano Spalletti ha presentato così la sfida al vertice con la Roma di Mourinho: "Il nostro percorso ci ha dato sicurezze e convinzioni, abbiamo giocato su campi difficili. Troveremo uno stadio pieno, una squadra forte e in condizione, la Roma ha una classifica importante, ha fatto partite da squadra forte, noi siamo nelle condizioni di giocare la nostra partita”.

Le sue scelte di formazione saranno anche in base alla fisicità della Roma? "Lo ripeto, metteremo in campo le nostre qualità, quello che sappiamo fare dobbiamo continuare a farlo, magari ancora con più qualità e velocità di quello che ci riesce, poi loro hanno questa caratteristica di incidere sui risultati con i calci piazzati, i numeri dicono questo, dipenderà da quanti gliene concedi... l'atteggiamento in fase di possesso, se tieni palla è più difficile subire palle inattive vicino l'area. Faremo valutazioni corrette sull'essere il Napoli, senza snaturarci".