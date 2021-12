Spalletti squalificato: "Faccio fatica a sopportarlo. E pagherò una multa alla squadra"

Luciano Spalletti salterà la sfida contro l'Atalanta - e quella successiva contro l'Empoli - per la squalifica rimediata nell'ultimo turno di campionato. Ne ha parlato in conferenza stampa: "Faccio fatica a sopportarlo - dice il tecnico del Napoli - vengo cancellato dal mio mondo. Io vivo per fare l'allenatore, per stare vicino alla squadra. Però poi c'è una riflessione: quando parliamo prima delle partite e dico che comportamento bisogna tenere, chiedo di tenere un certo contegno. Per esempio, ai calciatori di non accettare le provocazioni degli avversari e di accettare eventuali errori arbitrali. Per questo motivo dovrò pagare una multa alla squadra: si fanno a loro, in questo caso toccherà a me pagarla a loro. Bisogna sapersi trattenere quando c'è una cosa che ritieni ingiusta e fare come fanno loro quando noi sbagliamo. Il direttore di gara non ti viene a dire quando sbagli qualche cambio, lo stesso devo fare io quando c'è qualche errore. Però questo fatto di stare fuori mi disturba e mi dispiace, a me piace vivere la partita".