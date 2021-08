Spalletti su Insigne: "Normale ribattere il rigore, vuole sempre aggiungere nuove giocate"

La calma di Spalletti e Insigne dopo il rigore, c'è la grandezza di una squadra da vertice? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Luciano Spalletti, allenatore del Napoli che alla vigilia della sfida contro il Genoa valida per la seconda giornata di campionato ha risposto così: "C'è l'inizio di un percorso per fare cose importanti per se stessi e per una città che chiede questo. Lorenzo è uno di quelli che vuole aggiungere nuove giocate al manuale del calcio, è normale ribattere un rigore per lui. Il capitano è condannato a dover dare sempre comportamenti corretti ai compagni, ai bambini allo stadio o a casa, lui fa questo e manda segnali importanti".