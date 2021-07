Spalletti su Koulibaly e Fabian: "Terrei volentieri chi c'è adesso, poi c'è il tempo di Giuntoli"

Una cessione di lusso almeno ci sarà o no? Fosse per Luciano Spalletti no, ma chiaramente bisognerà tener conto anche delle esigenze di bilancio. A precisa domanda il tecnico ex Roma e Inter ha risposto così durante la sua conferenza stampa di presentazione a Castel Volturno.

Lei si aspetta di trovare Insigne, Kou e Fabian o ha un piano B? "Ho detto prima, terrei volentieri chi c'è adesso, fanno parte di quei nomi lì, poi ci sono altre valutazioni di cui abbiamo parlato e c'è il tempo di Giuntoli, ora è il suo tempo, poi se ne riparlerà".