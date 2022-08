Spalletti su Ndombele: “Si rende subito conto dove bisogna giocare la palla, ci farà comodo”

"Si vede la modernità del gioco, il rendersi conto subito di dov'è il vuoto e dove bisogna giocare palla, è uno che ci farà comodo"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Firenze, mister Luciano Spalletti ha commentato anche il processo di inserimento del nuovo acquisto Tanguy Ndombelé: "Si è allenato un po' a parte, ma è tra quelli che hanno fatto vedere di essere abbastanza in condizione in amichevole. I dati dicono questo e siamo contenti. Si vede la modernità del gioco, il rendersi conto subito di dov'è il vuoto e dove bisogna giocare palla, è uno che ci farà comodo", le parole del tecnico del Napoli sul centrocampista francese.