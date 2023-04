Spalletti su Osimhen: "Assenza pesante, con lui è più facile pressare! Fiducia per il Milan"

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, dopo la vittoria contro il Lecce ha risposto anche a una domanda su Victor Osimhen

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, dopo la vittoria contro il Lecce ha risposto anche a una domanda su Victor Osimhen nel corso della sua consueta intervista post-partita ai microfoni di DAZN: "Vorrebbe giocarle tutte, anche quando è in macchina andrebbe in campo anche con quella. Ma poi ci sono situazioni da valutare bene. I medici secondo me hanno tirato fuori la soluzione in maniera corretta perché rischiava di farsi male e di non averlo per il resto del campionato. Ora vedremo se riusciremo a fargli fare un po' di attività vera, con un po' di pressione ai muscoli, perché finora ha fatto solo un po' di corsetta blanda. Se i calciatori non hanno qualità non gli si possono mettere addosso. Bisogna riuscire a fargliela riconoscere e diventerà un calciatore fortissimo.