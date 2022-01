Spalletti su Osimhen: "Fondamentale riprendere confidenza in campo. Ci può far entrare in Champions"

Nel corso della conferenza stampa successiva alla vittoria fuori casa a Bologna, Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato del ritorno in campo dopo l’infortunio di Victor Osimhen: “Ha fatto vedere quelle che sono le sue qualità, a parte che è scivolato troppe volte. Era fondamentale fargli riprendere confidenza con il campo, avergli fatto fare questi venti minuti. Così come è importante riavere Fabiàn, per arrivare nelle prime quattro servono calciatori forti. Di spessore fisico e anche mentale, da reggere l'urto quando si va in contrasto con partite che poi si possono perdere".