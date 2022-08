Spalletti su Sirigu: "Gran condizione e da professionista ha subito doppiato gli allenamenti"

Salvatore Sirigu è un nuovo portiere del Napoli. Luciano Spalletti l'ha elogiato oggi in conferenza stampa.

Salvatore Sirigu è un nuovo portiere del Napoli. Luciano Spalletti l'ha elogiato oggi in conferenza stampa: "E' arrivato in ottima condizione, ma come ha richiesto lui da ottima persona e professionista, ha doppiato qualche allenamento subito perché aveva bisogno di stare subito in porta, le misure, le distanze, le situazioni".