Spalletti sul contratto: “Club ha opzione, si parla del nulla! Ogni nostro pensiero sia sul campo!”

Luciano Spalletti ha risposto anche a una domanda sul contratto, pronto ad essere prolungata, nella conferenza stampa pre-Milan

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti ha risposto anche a una domanda sul contratto, pronto ad essere prolungata, nella conferenza stampa pre-Milan: "Sul contratto io ho qualcosa davanti che è determinante per la città, tutte le attenzioni sono lì, altrimenti sarei meno napoletano. Non disperdo energie in nessun altro pensiero banale. Poi credo che la società abbia la possibilità di prolungare il contratto, per cui di cosa si parla? Qualcosa che non fa parte di questa conferenza. Il presidente ha l'opzione...