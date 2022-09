Spalletti sul rigorista: "Indico i primi due! Con lo Spezia Politano primo ed Elmas secondo"

Cos'ha detto a Zielinski? Calcerà ancora lui un eventuale rigore? In conferenza stampa Luciano Spalletti ha risposto anche a queste domande

TuttoNapoli.net

Cos'ha detto a Zielinski? Calcerà ancora lui un eventuale rigore? In conferenza stampa Luciano Spalletti ha risposto anche a queste domande sul rigorista: "E' un modo per sapere se gioca Zielinski (ride, ndr). Con lo Spezia il rigorista era Politano, il secondo Elmas, domani si fa lo stesso, si indica il primo e il secondo, ma c'è sempre da tenere aperta la possibilità di cambiare in base al momento, ma di rigorista bisogna averne più di uno in questo calcio con tante partite e in una squadra con tanti giovani. Piotr ha sbagliato, il primo l'avevo battuto benissimo secondo me, è stato bravo il portiere".