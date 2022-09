Spalletti sulla corsa-Scudetto: "Alta classifica affollata, lotteremo con quelle 7 fino in fondo"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino, Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, parla così della lotta per il titolo

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino, Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, parla così dei nuovi arrivi e della lotta per il titolo: "Sicuramente si sono adattati subito al livello di calcio che vogliamo giocare e la classifica che vogliamo portare avanti, essere in lotta con quelle 7 fino in fondo al campionato. C'è un'alta classifica affollata, avversarie forti che fanno buon calcio, noi ci siamo adattati bene e stiamo portando avanti il discorso ma c'è da continuare".