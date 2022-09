Spalletti torna sulla vittoria col Milan: "Ha ragione Pioli, hanno avuto occasioni. E così vale di più"

TuttoNapoli.net

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, nel corso della conferenza stampa pre-Torino è tornato anche sulla vittoria contro il Milan: "A Milano se uno capace come Pioli dice che hanno giocato una bellissima partita, con tante occasioni, io sono abbastanza d'accordo e questo però dà valore a questa vittoria perché il valore te lo dà il confronto con chi c'è davanti. Se batti il Milan che ha fatto cose bellissime, le abbiamo fatte anche noi. Poi in generale io dico in sintesi che il talento da solo non basta mai e sono convinto di questo, bisogna essere esecutivi anche in ciò che non è nelle nostre qualità, caratteristiche, quando Pioli dice che hanno avuto le palle per far gol ha ragione, ma c'è partecipazione nostra nel senso che non abbiamo avvertito quel pericolo, anche i giocatori offensivi quando entra il terzino... ad esempio il Torino domani avrà uno dei difensori che è un ex centrocampista e si inserirà proprio dentro la mediana e c'è bisogno di lavorare tutti, altrimenti c'è inferiorità numerica. Poi dopo quando la riconquisti riporti il discorso nelle tue qualità".