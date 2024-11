Spalletti verso il Belgio: "Se l'Italia è quella delle ultime gare sarà dura per tutti"

Il commissario tecnico della Nazionale italiana Luciano Spalletti ha parlato ai canali ufficiali della Federazione in vista della sfida di domani sera contro il Belgio in Nations League:

Partita che può dire molto del percorso di questa Nazionale?

"Sì, sarebbe la conferma che abbiamo portato a casa quelle cose evidenziate nelle gare precedenti. La continuità di comportamento, di autostima delle nostre qualità, di convinzione della nostra forza, tutte cose per cui i risultati e gli atteggiamenti di queste gare saranno fondamentali".

Come sono andati questi giorni a Coverciano?

"Bellissimi, ho visto cose importanti, ho visto quello che mi piace vedere da ct. Ho visto i giocatori convinti delle proprie qualità, non vediamo l'ora di giocarci queste gare che ci potranno dare molto anche per il futuro".

Che Belgio si aspetta?

"Mi aspetto di vedere l'Italia vista all'Olimpico. Non so cosa proporranno loro, ma se noi saremo quello che ho visto stamani e quello che siamo stati nelle ultime sfide sarà difficile per chiunque giocare contro questa Italia":

Si aspettava di essere a questo punto nel percorso di crescita?

"Mi aspetto sempre di andare a prendere cose importanti, sennò sarei il primo ad appiattire la testa e le possibilità di questi ragazzi che devono darci lo sbocco per diventare ancora una Nazionale fortissima".

Ha già scelto la formazione?

"Più o meno l'ho già scelta, poi è chiaro che il dubbio te lo porti fino all'ultimo con due gare ravvicinate. Non è neanche un dubbio, è una cosa che è normale fare e col passare delle ore si rimette a posto".