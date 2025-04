Spareggio Scudetto, pres. Serie A: "Ordine pubblico credo impedirebbe San Siro. Sulla data..."

vedi letture

Ezio Maria Simonelli, presidente di Lega Serie A, in conferenza stampa tra i vari temi ha parlato anche del possibile spareggio scudetto tra Napoli e Inter: "Sul dove mi pare ci siano delle regole ben chiare, in base ai risultati delle due squadre. Sul quando dipende da una serie di eventi, il primo - che tutti gradiremmo avere come variabile - è l’Inter in finale di Champions League.

Quindi è chiaro che con l’Inter in finale di Champions bisognerebbe trovare una data successiva per lo spareggio, perché l’ultima di campionato è il 25-26 maggio, il 31 maggio c’è la finale di Champions e non mi sembrerebbe opportuno metterla tra le due. Non ci siamo ancora posti il problema, ma vorremmo porcelo perché vorrebbe dire che l’Inter è arrivata in finale di Champions, e come presidente della Lega Serie A spero possa avvenire. Ordine pubblico impedirebbe lo spareggio a Milano? Probabilmente sì, ma sono abituato a fasciarmi la testa una volta che me la sono rotta. In questo momento mi sembra che di carne al fuoco ne abbiamo tanta, io vi ho citato le regole e poi vedremo se ci saranno problemi, se dovesse capitare questa cosa”.