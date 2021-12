Specchia: “Con lo Spezia spazi stretti, meglio Mertens che Petagna”

Paolo Specchia, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Fa bene Spalletti a dare la squadra un giusto avvertimento prima dello Spezia, perché mai sottovalutare un avversario che si presenta inferiore rispetto agli altri. I tre punti permetterebbero al Napoli di avere l’obiettivo Champions sempre più attuale, ma anche di avere la speranza che un eventuale scivolone, come è accaduto agli azzurri, possa anche accadere all’Inter. Lo Spezia esprime un calcio organizzato ma non pungente, è comunque sempre un avversario da considerare. Spalletti dovrà modulare bene il carico di fatica che hanno i giocatori, soprattutto quelli che hanno giocato meno. Lo Spezia per quanto abbia mostrato barlumi di gioco, anche se credo che Thiago Motta sarà presto esonerato, non irresistibile. Mi auguro che il Napoli chiuda già il primo tempo con un bel 2-0.

Le scelte di Spalletti? Questa rosa esprime risorse insperate, vedi i vari Juan Jusus, Malcuit e Lobotka. Lo slovacco è un giocatore tecnico, rapido e molto abile nel breve. Mi aspetto che Spalletti scelga bene come ha fatto finora, potrebbe giocare Mertens al posto di Petagna siccome si giocherà in spazi stretti. Finora il tecnico non ha sbagliato una mossa. Mertens alle spalle di Petagna? Si potrebbe fare, l’anno scorso quando Gattuso aveva a disposizione Osimhen ha provato a farlo coesistere con il belga, ma è stato un fallimento. Quindi credo che sia un’ipotesi anche se plausibile, poco applicabile. Credo che si tenga uno dei due fresco per poi farlo entrare a gara in corso”.