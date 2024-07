Specchia: "Conte partito bene, ma spero gli si dia la squadra giusta"

vedi letture

Paolo Specchia, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Il Napoli di Conte? Si parte col piede giusto con il tecnico leccese, ma mi auguro che gli si dia la squadra giusta. Mi aspetto un Napoli diverso, con il 3-4-2-1 che mi pare sia il modulo scelto dal mister.

È diverso dal 3-4-3 perché gli esterni d’attacco vanno a coprire l’area dietro la punta e sono chiamati a fare movimenti diversi, scambiandosi con gli esterni di centrocampo per attaccare gli spazi in fase di possesso. Gli esterni di centrocampo in questo modo sono chiamati a andare sul fondo 5,6,7 volte a tempo. Di Lorenzo braccetto di dx o quarto di centrocampo? Può fare entrambe le cose senza perdere in qualità. Lo preferisco come esterno, perché ha la gamba per fare tutta la fascia di sua pertinenza”.