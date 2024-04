Specchia: "Il problema è nei singoli, ad esempio Di Lorenzo è l'ombra di se stesso"

Paolo Specchia, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Paolo Specchia, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Riconosco in Calzona un addestratore e se dice che non percepiscono il pericolo è perché c’è un atteggiamento mentale sbagliato da parte dei calciatori. Il calciatore è sempre quello che si abbevera del proprio capo. Quest’anno non c’è squadra, ha radici profonde questo sfaldamento dalla stagione scorsa. Quelli che sono rimasti avevano qualcosa da ridire dal punto di vista economico.

Con Mazzarri il Napoli era più ermetico, ma si scopriva poco e attaccava poco. Credo che sia la partecipazione dei singoli che manca. Oggi Raspadori e Simeone non sono più determinanti quando entrano. Il capitano Di Lorenzo è l’ombra di quello che era prima perché nessuno riesce a tirar fuori ciò che tirava fuori Spalletti”.