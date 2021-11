Specchia: "Insigne non è un campione, ma un grande capitano che dà tutto per il Napoli"

Paolo Specchia, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Insigne può essere discusso in tanti aspetti. Molti ritengono che sia un campione, io non lo ritengo tale perché di campioni ce ne sono pochi al mondo. Insigne è un buonissimo calciatore e un grande capitano, non si può discutere. E' migliorato anche sul piano della responsabilità e della dimensione di corsa. Prima non si sacrificava dando il meglio di sé, ora invece sì. Sente sempre più suo il ruolo di capitano e da tutto per il Napoli".