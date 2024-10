Specchia: "Neres a sinistra? Sì perché Kvaratskhelia non è al top"

Intervenuto a Radio Marte, l'allenatore Paolo Specchia ha parlato di Buongiorno e non solo: "Buongiorno? Ha inciso moltissimo negli equilibri difensivi del Napoli: è più marcatore di Calafiori che gli viene preferito in Nazionale, legge le situazioni difensive come pochi. Ha migliorato anche Rrahmani e resta il vero pilastro della difesa azzurra.

Anguissa? Tornato ai livelli dell’anno del tricolore, rivitalizzato dalla cura Conte. Il centrocampo a tre ha dato benefici anche a Lobotka che ha ritrovato la sua centralità. Neres come vice Kvara? Credo che Conte andrà sempre più in questa direzione, soprattutto considerando che a destra Politano è irrinunciabile mentre a sinistra Kvara non è al momento irresistibile. Il georgiano dovrà risolvere i suoi eventuali problemi o nervosismi perché Conte non fa sconti a nessuno. Il brasiliano merita senza dubbio più spazio rispetto a quanto ne sta avendo giocoforza attualmente”.