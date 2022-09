Specchia: "Panchina per Kvara? Spalletti sa come proteggere i calciatori"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo Specchia, ex allenatore

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo Specchia, ex allenatore: "Spalletti è uno abituato a lavorare con i giovani. Un'esclusione di Kavartskhelia con la Lazio non sarebbe certo una bocciatura, Luciano sa come proteggere i calciatori dalla pressione e farli crescere. E poi giocare così tante partite adesso ti porta via lucidità. Il georgiano è un talento completo, ma gli serve tempo per maturare ed impattare al meglio la Serie A. Sarri contro Spalletti? Sarri è partito molto bene, finalmente la squadra sta venendo fuori secondo le sue idee. Ha impiegato un anno, ma i suoi meccanismi sono finalmente visibili. Sarri è un maestro, ce ne sono pochi in Italia come lui. Spalletti però non è da meno, anzi. Ha una carriera molto più corposa, anche dal punto di vista dei risultati. Entrambi lotteranno per obiettivi importanti quest'anno".