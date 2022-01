Specchia su Osimhen: "Come pressa lui non lo fa nessuno. Diventerà un top player"

Paolo Specchia, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho avuto l’impressione che sul piano del gioco il Napoli ha una grande rapidità nel trovarsi, non era semplice immaginare che i giocatori che hanno recuperato erano già in queste condizioni. A Bologna è stata fatta un’ora perfetta, la squadra ha una manovra e una condizione invidiabile, solo il tempo potrà farla ancora migliorare. Si attende un passo falso anche da parte dell’Inter, che non è stata colpita da infortuni e Covid. Credo che i nerazzurri vinceranno il campionato perché con Conte erano oppressi mentre con Inzaghi si sentono più

Osimhen? Come pressa lui non lo fa nessuno, quindi ci sarà una pressione alta ancora più efficace. Poi l’attacco alla profondità era un atteggiamento che senza il nigeriano il Napoli non aveva. Osimhen per fermarlo ci vuole solo un fallo e deve essere anche forte per buttarlo giù. Rispetto all’anno scorso è migliorato, Spalletti gli ha dato dei movimenti, con Gattuso invece non aveva lavorato molto. Diventerà un top player.

Salernitana? Ha un centrocampo di cursori, e avanti perdendo anche Simy, finora ha detto veramente poco. Non dovrebbero esserci problemi per il Napoli, che dovrebbe vincere con facilità nonostante la ventata di ottimismo che ha portato la nuova dirigenza. Contro il Napoli più dell’agonismo e della discreta corsa non potranno mettere”.