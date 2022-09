Specchia: "Toro cliente difficile, ecco come Juric vorrà fermare Kvara e Lobotka"

"Spalletti ormai ha scelto il 4-3-3 e andrà avanti con questo sistema, ma qualche correzione a gara in corso potrà esserci".

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, l’allenatore Paolo Specchia ha parlato di Napoli-Torino: “Il Napoli è ben attrezzato ed è avvantaggiato anche se il Torino è un cliente difficile. Spalletti ormai ha scelto il 4-3-3 e andrà avanti con questo sistema, ma qualche correzione a gara in corso potrà esserci. Potrà aggiungere ad esempio Raspadori a Simeone e togliere un centrocampista per fare il 4-2-3-1. Se Juric farà gocare Lukic da mediano, Vlasic andrà a prendere Lobotka perchè ha qualità per potersi spingere sul vertice basso del centrocampo del Napoli. In questo modo il Torino potrebbero giocare con un 3-4-2-1. Juric vede molto bene tutto e avrà percepito che la fonte del gioco del Napoli è Lobotka, lo farà prendere da Vlasic.

Chi marcherà Kvaratskhelia? Buongiorno centrale, molto apprezzato per la sua crescita ma ha perso un po' quella naturale attenzione che aveva. Djidji potrebbe marcare il georgiano".