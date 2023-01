Spezia, Lorieri: "Abbiamo sempre messo in difficoltà gli avversari, sarà così anche col Napoli"

Dopo il ko contro il Bologna, Fabrizio Lorieri, secondo del tecnico dello Spezia Luca Gotti, ha parlato in conferenza stampa.





Dopo il ko contro il Bologna, Fabrizio Lorieri, secondo del tecnico dello Spezia Luca Gotti, ha parlato in conferenza stampa.

Che tipo di infortuni sono quelli di oggi?

"Non è un momento positivo sotto questo aspetto, sia per gli infortunati che non erano con noi oggi sia per quello che è successo durante la partita: in questo momento ne abbiamo più del dovuto e questo ha condizionato la partita".

Vi aspettavate questo tipo di prestazione?

"Secondo noi la partita è stata affrontata bene. Non ci sono state occasioni particolari, fino al gol. Dopo abbiamo avuto l'opportunità di pareggiare, poi il secondo gol ci ha tagliato le gambe. Pensiamo comunque che la squadra abbia affrontato la partita nel modo giusto".