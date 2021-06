Spiegazione col Verona? Del Genio: "Solo tattica, non è stata la prima gara del tutto sbagliata"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato nuovamente sul passo falso col Verona che è costato una stagione: "Spiegare cos'è successo? Io non sono molto ansioso su questo, che possono mai dire. I limiti tattici non si sono visti solo in Napoli-Verona, ma anche in tante altre partite dell'ultima stagione, quindi cosa ci aspettiamo. Dominati dal Verona? La spiegazione è tattica alla fine, come quasi sempre nel calcio, io ho analizzato le difficoltà per tutto l'arco della stagione, ma noto che molti l'hanno vista diversamente".