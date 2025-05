Sportitalia, Palmeri: "Non scherziamo, il Napoli non può perdere questo scudetto"

vedi letture

Il giornalista Tancredi Palmeri, sul portale Sportitalia.com, ha commentato il testa a testa tra Napoli e Inter per lo Scudetto soffermandosi sulla squadra di Conte: "Ma il Napoli può davvero perdere questo scudetto? No. Non scherziamo. Anche se è vero che nel calcio tutto è possibile, ma la cosa positiva per Antonio Conte è che lo spogliatoio ha ricevuto il promemoria, e adesso la lezione è stata recepita facendosi male ma non irrimediabilmente. Questo fa tutta la differenza del mondo, perché vuol dire che a Parma scenderà in campo una squadra svegliata dallo schiaffone più morale che materiale. C’è sicuramente rischio di farsi paralizzare dalla paura, ma non c’è sicuramente il pericolo che non si sia compresa la situazione, cosa invece magari successa col Genoa.

Ma soprattutto si sta sottovalutando un nome. Quello di Antonio Conte. Ora, va bene tutto, va bene l’imponderabile, ma ricordatevi con chi avete a che fare. Uno che in 7 stagioni nella massima serie si è portato a casa 5 campionati. E si appresta a fare 6 su 8. Uno che sorpassa, non è sorpassato. Lo sappiamo qual è il suo tallone d’Achille, l’Europa, le sfide secche, e lì sì ne possiamo discutere, ma quella è un’altra storia. In campionato Conte è il boss proprio perché non è perfetto come non lo è nessuno, ma di certo non c’è lezione che non abbia preso e girato a suo vantaggio rimediando all’errore".