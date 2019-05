Sportitalia, Pedullà: "Trippier? Sulle case hanno costruito delle fake news, la moglie di Trippier non è mai arrivata"

Nel corso di Radio Marte è intervenuto Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia: "Veretout secondo acquisto? No, dissi che Di Lorenzo sarebbe stato il primo e così è andata. Quando avremo cose concrete le daremo, altrimenti finiamo dietro i nomi perché anche Trippier e Lozano ed altri dovevano essere i primi acquisti. Sulle case hanno costruito fake news clamorose, la moglie di Trippier non c'era e te lo garantisco al 100%. Poi che sia un obiettivo è un altro discorso. Fornals? Fu proposto, è comunque da tenere in considerazione. Belotti? Non c'è alcuna trattativa, è facile venga blindato ulteriormente dal Torino. Quagliarella? E' una suggestione, non c'è una trattativa".