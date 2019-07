Sportmediaset, Balzarini: "Prossima settimana decisiva per futuro di Icardi, Higuain e Lukaku"

Gianni Balzarini, giornalista e inviato Mediaset, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, rilasciando alcune dichiarazioni in merito alla questione Icardi e all'intreccio con varie ed eventuali operazioni annesse: "Queste voci di una Roma che sta valutando Icardi potrebbero portare alla permanenza di Higuain alla Juventus. È tutto incastrato come le tessere di un puzzle, ci si guarda attorno, ci si fanno dispetti, si pensi a Lukaku, valutazioni e basta sbloccare una situazione per dare il via all'effetto domino. In questo senso, la settimana che verrà sarà determinante".