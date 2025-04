Squalifica Conte, lo storico vice: "Già so cosa farà in settimana"

Angelo Alessio, storico vice di Conte ai tempi della Juventus, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live per parlare del turno di stop di Conte che non sarà in panchina lunedì a Bologna.

“La squalifica di Conte non è un grande problema, conoscendo Antonio in questa settimana darà tutte le informazioni ai giocatori in campo, preparerà ancora meglio di quando lui è presente in panchina. E poi la squadra dovrà comportarsi come se Conte fosse in panchina. Lo staff sarà adeguatamente preparato, sotto questo punto di vista non vedo problemi. Nel girone di ritorno il Napoli non sta facendo molti punti fuori casa, ben venga questa sfida di Bologna. I felsinei sono in condizione ma anche loro sanno che sfideranno una squadra forte e dovranno un po’ la partita. Gli azzurri sono costretti a fare punti contro una squadra in salute e in fiducia, ma il Napoli proverà a vincere questa gara.

E’ importante che Conte abbia con sè tutti i calciatori, penso che abbia ormai recuperato tutti gli infortunati e questo è importante anche per poter giocare con più sistemi di gioco. Mi aspetto che si giochi con un centrocampo fisico con Anguissa, Lobotka e Mc Tominay perchè in questo match sarà importante l’aspetto atletico. Il Bologna gioca in modo molto aggressivo, uomo contro uomo, ma anche a Venezia, fisiologicamente, è poi un po’ calato nella ripresa. Il Napoli per me dovrà essere bravo a tenere nel primo tempo e uscire nella ripresa. Penso che possa giocarsela con il 4-3-3 perchè con questo sistema di gioco ha ottenuto più punti e Neres porta quella vivacità che serve per mettere in difficoltà la difesa avversaria”.