Ssc Napoli, Formisano: "Grande rispetto dei tifosi al San Paolo, crescita costante del club anche grazie a loro!"

Alessandro Formisano, head of operations della Ssc Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, commentando proprio il calendario del Napoli che è stato presentato oggi alla stazione Marittima: "Il calendario che noi realizziamo è fato fuori dal terreno di gioco, con una cifra di ricerca e lavoro ed una produzione di altissimo livello, impiega 20 giorni per lo shooting più il lavoro di post produzione. Abbiamo trattato il tema del rispetto ed integrazione, ogni mese abbiamo ritratto i nostri giocatori con il loro paese d'origine, un omaggio ai tifosi del Napoli in giro per il mondo, ai loro paesi d'origine ma anche a quei tifosi che napoletani lo sono diventati. Questa è una dimostrazione che il Napoli si occupa di temi importanti anche a livello sociale.

Ogni anni cerco di ricordare che questo è un impegno leggero per i giocatori, il tutto viene scattato nei mesi di settembre-ottobre, diventa un momento in cui i giocatori si liberano delle tensioni, giocano con costumisti e parrucchieri. E' un bel momento, mi piace ricordare che il calendario è un prodotto che rimane unico nel suo genere, non c'è un'altra squadra in Italia che fa qualcosa del genere.

La crescita di questo club è costante, quello che segna di più il 2019 è la crescita delle infrastrutture. Il San Paolo è diventato un luogo più accogliente, quello che noi abbiamo riscontrato in questi mesi è un profondo rispetto degli utilizzatori del San Paolo, fino ad ora non abbiamo dovuto riparare nemmeno un sediolino. Questa è la parte più importante anche nella crescita del brand".